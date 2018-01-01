” التدريب التقني ” يقدم تخصصات جديدة في الطاقة المتجددة

علي القحطاني(صدى):

يستعد المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء الذي تشغله المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء لفتح تخصصات جديدة في الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح خلال العام الحالي، حيث قام المعهد مؤخراً بالتعاقد مع المعهد الأمريكي الدولي للطاقة الشمسية “SEI ” للتعاون في التدريب وتصميم المناهج.

وقال رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس ليث بن أحمد البسام: إن هذا التوجه ضمن خطط المعهد التي يعمل عليها حالياً للدخول في عالم الطاقة المتجددة من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة، تساهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين.

وأوضح البسام أن المعهد يسعى الآن لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح كون هذه البرامج سيكون لها طلباً مرتفعاً مستقبلاً، مؤكداً أن المجال التقني والمهني يمثل مستقبلاً واعدًا، خاصة في ظل التطور التي تشهده المملكة وفق رؤية 2030م من خلال زيادة المصانع والشركات المستثمرة، مشيراً إلى أن المعهد السعودي التقني يقـدم لخدمات الكهرباء حالياً أكثر من 17 تخصصاً نوعياً في مجال الكهرباء، حيث يمضي المتدرب سنتين في المعهد، السنة الأولى منها ما بين اللغة الإنجليزية وبرامج السلامة والرياضيات والعلوم، والسنة الثانية يدرس مجال تخصصه الفني ومن ثم يدخل في التدريب على رأس العمل في شركة الكهرباء.

يذكر أن عدد خريجي المعهد يفوق حالياً 2000 متدرب، حيث سيتم تخريج 150 متدرب خلال الفترة القريبة القادمة.