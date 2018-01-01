الأهلي يسدد 1.2 مليون ريال عن ” الزبيدي “

نواف السالم(صدى):

سددت إدارة النادي الأهلي مبلغ 1.2 مليون ريال عن اللاعب علي الزبيدي، بعد إلزام لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بسداد المبلغ خلال أسبوعين، على أن يتم خصم المبلغ من راتب اللاعب.

وتنتهي المهلة المحددة غدا؛ لذا سارعت الإدارة بتنفيذ القرار قبل تطبيق عقوبة خصم النقاط والحرمان من تسجيل اللاعبين.

وجاء ذلك القرار من لجنة الانضباط بعد أن رفض الزبيدي تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح أحمد المزيني، بسداد مليون ومائتي ألف ريال لـ المزيني.

وتقرر إيقاف الزبيدي لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة اللاعب وإلزامه بغرامة 1.2 مليون ريال.