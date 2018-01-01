التورط الإيراني في سوريا يشعل ثورة الشعب
اتهم الشعب الإيراني في احتجاجتهم خلال الأيام الماضية ، النظام الإيراني بإهدار أموالهم على حساب التدخلات في الأراضي السورية التي عصفت بالاقتصاد الإيراني.
وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” التكلفة المادية والبشرية التي تكلفتها إيران في إطار تدخلاتها في سوريا.
– وصل عدد القوات الإيرانية والمدعومة من إيران في سوريا إلى 70 ألف في نهاية العام الماضي.
– 15 ألف من القوات الإيرانية تنتمي لصفوف الحرس الثوري، والباقية تعود للميليشيا المتطوعة.
– بلغ عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات العراقية والأفغانية إلى 3 آلاف مع بداية العام، ومعظم قتلى الحرس الثوري في إيران لقوا حتفهم في حلب.
– سقط 9 آلاف قتيل من عناصر الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران منذ بداية الأزمة.
– رجحت الأمم المتحدة أن الانفاق الإيراني في سوريا بلغ 6 مليارات دولار سنوياً.
سيف[ عدد التعليقات: 4819 ] نشر منذ 5 ساعات
انشاء الله هذه بدايه نهايه نظام ديني مستبد في ايران الرافضيه وهذه هي المشكله زج الدين في السياسة ينتج عنها نظام مستبد مستغلا الدين بذلك لابد من فصل الدين عن السياسه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7681 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجعلهم بحريقة على ملالي ايران الروافض المجوس