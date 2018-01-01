التورط الإيراني في سوريا يشعل ثورة الشعب 

دمشق(صدى):

اتهم الشعب الإيراني في احتجاجتهم خلال الأيام الماضية ، النظام الإيراني بإهدار أموالهم على حساب التدخلات في الأراضي السورية التي عصفت بالاقتصاد الإيراني.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” التكلفة المادية والبشرية التي تكلفتها إيران في إطار تدخلاتها في سوريا.

– وصل عدد القوات الإيرانية والمدعومة من إيران في سوريا إلى 70 ألف في نهاية العام الماضي.

– 15 ألف من القوات الإيرانية تنتمي لصفوف الحرس الثوري، والباقية تعود للميليشيا المتطوعة.

– بلغ عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات العراقية والأفغانية إلى 3 آلاف مع بداية العام، ومعظم قتلى الحرس الثوري في إيران لقوا حتفهم في حلب.

– سقط 9 آلاف قتيل من عناصر الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران منذ بداية الأزمة.

– رجحت الأمم المتحدة أن الانفاق الإيراني في سوريا بلغ 6 مليارات دولار سنوياً.