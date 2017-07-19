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الأعداد السابقة للصحيفة

" العمل " تنفي صلتها بصاحب واقعة السطو على بقالة

Time منذ سنتين
Views 3063
Comment 10
" العمل " تنفي صلتها بصاحب واقعة السطو على بقالة

عادل الحربي (صدى):
نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن يكون الشخصان اللذان ظهرا في مقطع فيديو، وهما ينفذان عملية تفتيش على " بقالة " ويسرق أحدهما البائع فيها تابعَين للوزارة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، في تصريح له اليوم الأربعاء، تعليقاً على مقطع الفيديو إن من ظهرا بالمقطع ليسا من مفتشي أو منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يُذكر أن مقطع فيديو الذي تم تداوله أظهر قيام شخصين بتفتيش بقالة وسط وقوف البائع بينهما، ليستغل أحدهما انشغال البائع ويستخرج محفظة من الأدراج السفلية ويسرق الأموال التي فيها.

كانت صدى نشرت موضوعا أمس الثلاثاء عن مقطع فيديو لكاميرا مراقبة يظهر على مايبدو موظفا يستولي على محفظة بائع متجر بعد أن غافله في أثناء جولته في المتجر.

رابط الموضوع من هنا بالفيديو.. موظف يستولي على محفظة بائع متجر

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أحمق سيارة لأ هيكل ولأ منظر خلفيتها تشبة خلفية القرد ٠٠
ابو محمد
ياهملااالي ياهلااله ، عقب الختزيره ضيع عقله وريااله ..
ابو محمد
احسنت يا اخ ابو خالد ، لا هنت .. .. نطقت درراً ، وألجمت هذا العاهر الداعر المتجاوز لكل القيم والشيم الإسلامية والإنسانيه .. بارك الله فيك ولا فض فوك .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
عبدالرحمن
ما دمر سوريا الا هذه الاشكال، الله يغفر لنا ويعفو عننا كنا ندعو لهم بالنصر وكنا نسميهم بالثوار وهم مجرمين قاتلهم الله.

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