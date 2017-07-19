" العمل " تنفي صلتها بصاحب واقعة السطو على بقالة

عادل الحربي (صدى):

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن يكون الشخصان اللذان ظهرا في مقطع فيديو، وهما ينفذان عملية تفتيش على " بقالة " ويسرق أحدهما البائع فيها تابعَين للوزارة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، في تصريح له اليوم الأربعاء، تعليقاً على مقطع الفيديو إن من ظهرا بالمقطع ليسا من مفتشي أو منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يُذكر أن مقطع فيديو الذي تم تداوله أظهر قيام شخصين بتفتيش بقالة وسط وقوف البائع بينهما، ليستغل أحدهما انشغال البائع ويستخرج محفظة من الأدراج السفلية ويسرق الأموال التي فيها.

كانت صدى نشرت موضوعا أمس الثلاثاء عن مقطع فيديو لكاميرا مراقبة يظهر على مايبدو موظفا يستولي على محفظة بائع متجر بعد أن غافله في أثناء جولته في المتجر.

رابط الموضوع من هنا بالفيديو.. موظف يستولي على محفظة بائع متجر