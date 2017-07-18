بالفيديو: موظف يستولي على محفظة بائع متجر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو: موظف يستولي على محفظة بائع متجر
كشف مقطع فيديو لكاميرا مراقبة يظهر على مايبدو موظف يستولي على محفظة بائع متجر بعد أن غافله في أثناء جولته في المتجر.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، قيام شخصين بالتفتيش على أحد المحلات التجارية ، وكان أحدهم يقوم بالتفتيش بالقرب من خزانة النقود ، ويبدوا أنه لاحظ ” محفظة ” العامل وبداخلها مبلغ من المال ، ليزيحه بعيدا وفي غفلة من زميله ، قام بسرعة باستخراج النقود ووضعها في جيبه ، وانصرف بعيدا ، ولم يتنبه أو يتوقع العامل ذلك ، لولا أن كشفته فيما بعد الكاميرا المثبتة داخل المحل ، يذكر أنه لم يتم تحديد مكان الواقعة حتى لحظة إعداد الخبر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29885 ] نشر منذ 39 دقيقة
ماهو بخير ,,
,, عذاب دنيا وآخره ,,
هولاكو[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
ساهر وصادني[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو تركي[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 26 دقيقة
شين و قوي عين
حرامي متعود على السرقات واستخدام سلطة النفوذ
ماراح تمر مرور الكرام كلها يوم بالكثير وتبان علومه
فهد الغامدي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 24 دقيقة
احسن الي يمد يده على شي ماهو له يستاهل التشهير
احمد الجهني[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 7 دقائق
فصصصصل على طول هذا موظف فاسد وخائن للامانة
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17490 ] نشر منذ 6 دقائق
هل تعلم :
انك اذا صبرت على الراتب 4 اشهر وراء بعض
ستصبح صابر الرباعي…!!
ههههَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـََِِـَِـَِٓـَِ(😂)ـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـهههه
😂😂😂😂😂
هل تعلم :
أنك إذا كظمت غيظك وسهرت الليالي تفكر في الراتب ،
ستصبح كاظم الساهر .
ههههَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـََِِـَِـَِٓـَِ(😂)ـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـهههه
😂😅😂😂😂
هل تعلم :
أنك لو أستلمت الراتب وتهنيت بعيشتك ، وشكرت الحكومة على صرف الراتب .
ستصبح هاني شاكر .. !
ههههَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـََِِـَِـَِٓـَِ(😂)ـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـهههه
😂😂😂😂😂
هل تعلم :
أنك لو أستلمت الراتب ورجعت قسمته بين أهل بيتك بالعدل ، وجمعتهم وصليت بهم جماعة .
ستصبح عادل إمام .
ههههَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـََِِـَِـَِٓـَِ(😂)
😂😂😂😂😂
جديده بقراطيسها .. مادام ماعندي راتب خلوني اطقطق عليكم