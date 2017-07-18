بالفيديو: موظف يستولي على محفظة بائع متجر - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري (صدى):

كشف مقطع فيديو لكاميرا مراقبة يظهر على مايبدو موظف يستولي على محفظة بائع متجر بعد أن غافله في أثناء جولته في المتجر.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، قيام شخصين بالتفتيش على أحد المحلات التجارية ، وكان أحدهم يقوم بالتفتيش بالقرب من خزانة النقود ، ويبدوا أنه لاحظ ” محفظة ” العامل وبداخلها مبلغ من المال ، ليزيحه بعيدا وفي غفلة من زميله ، قام بسرعة باستخراج النقود ووضعها في جيبه ، وانصرف بعيدا ، ولم يتنبه أو يتوقع العامل ذلك ، لولا أن كشفته فيما بعد الكاميرا المثبتة داخل المحل ، يذكر أنه لم يتم تحديد مكان الواقعة حتى لحظة إعداد الخبر.