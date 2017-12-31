الخارجية الأمريكية: ندعم مطالب الشعب الإيراني ونطالب بانتقال سلمي للسلطة

طهران(صدى):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إننا نتابع التقارير عن الاحتجاجات السلمية المتعددة للمواطنين الإيرانيين فى المدن بجميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون سبق بشهادة للكونجرس فى 14 يونيو 2017، بأنه يدعم عناصر داخل إيران من شأنها تؤدى إلى انتقال سلمى للحكومة.

ونقلت الخارجية الأمريكية، فى تصريحات خاصة لهيذر نويرت، والتى قالت: “نتابع التقارير عن الاحتجاجات السلمية المتعددة للمواطنين الإيرانيين فى المدن بجميع أنحاء البلاد، حيث قام زعماء إيران بتحويلها من دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة عميقة إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصاديًا تتمثل صادراتها الرئيسية فى العنف وكذلك إراقة الدماء والفوضى”.

وأضاف قائلة: “كما قال الرئيس ترامب فإن ضحايا إيران الذين يعانون أشد المعاناة هم شعب إيران نفسه، مدينة بذلك اعتقال المتظاهرين السلميين، وتحث جميع الدول على دعم الشعب الإيرانى علنًا ومطالبهم بالحقوق الأساسية وكذلك وضع حد للفساد”.

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