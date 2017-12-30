مرور الباحة يرفع مستوى انسيابية حركة السير أيام الاختبارات

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكملت إدارة مرور منطقة الباحة، استعداداتها لتطبيق خططها لرفع مستوى انسيابية الحركة المرورية غداً في طرق المنطقة ومحافظاتها، وذلك خلال أيام اختبارات منتصف العام الدراسي.

وأوضح مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين بن احمد مبارك، أن دوريات المرور الرسمية والسرية سوف تنتشر على كل المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بالمنطقة، المؤدية للمدارس والمجمعات التعليمية المختلفة من جامعات وكليات، إضافة إلى وجود الدوريات المتمركزة حول المدارس لتسهيل حركة السير ووصول الطلبة لقاعات الاختبار بأقصر وقت ممكن.

وبين أن خطة مرور الباحة التي تركز على تكثيف التواجد المروري مدعوماً بقوة من الإداريين لمساندة زملائهم في قوة السير، ستستمر إلى آخر يوم في الامتحانات، مؤكداً أن جميع رجال المرور سيعملون على تحقيق السلامة لجميع الطلاب والطالبات لوصولهم إلى مدارسهم وللجامعة – بمشيئة الله -.