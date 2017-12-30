شركة ساب تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ساب، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة للعمل في الرياض وجدة، وترغب الشركة في شغلها بالكفاءات.

وأضافت شركة ساب أنه لمعرفة تفاصيل الوظائف والتقديم يُرجى الدخول عبر الرابط التالي (من هنا).