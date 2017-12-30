براعم مدرسة جدة تحقق بطولة المملكة للتايكوندو

سعيد العجل(صدى):

أقيمت على صالة نادي الأنصار بالمدينة المنورة منافسات بطولة المملكة المفتوحة للتايكوندو لدرجة البراعم بمشاركة 170 لاعباً يمثلون 23 فريقاً من مختلف مناطق المملكة و نال لقبها وبجدارة مدرسة نادي جدة وحل نادي السلام في الوصافة ونادي كميت ثالثاً وفنون آسيا رابعاً وحقق نادي الصواب لقب النادي المثالي في البطولة ولاعب فنون آسيا عزام المالكي جائزة أفضل لاعب في البطولة .

وحضر ختام البطولة وتتويج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي الذي أشاد بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة رغم كثافة المشاركين والدور الرائع لحكام البطولة الذين وفقوا في إدارة المنافسات كما وجه شكره للجهات المساندة في إقامة تلك البطولة بدءً من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمدينة المنورة ونادي الأنصار على استضافهم للبطولة ولجمعية الهلال الأحمر السعودي على تعاونهم ولكافة المشاركين في البطولة من لجان تحكيم وتنظيم وفرق ومدربين ولاعبين .

وأشرف على البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران وتحكيمياً رئيس لجنة الحكام فايز السلولي – الحكم العام للبطولة – .