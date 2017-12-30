التظاهرات تجوب شوارع إيران ظهر اليوم..و ” روحاني ” يجهد صوت الشعب

طهران(صدى):

أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، اليوم السبت، أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت أمس بدعوات التظاهر في إيران لإسقاط نظام حكم روحاني الإرهابي.

وتوقع ” السلمي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” خروج عدد كبير من المظاهرات في عدة مدن إيرانية استجابة لدعوات أمس، على أن ينظم النظام مظاهرات مضادة لإجهاد صوت الشعب في ما يسمى بذكرى ” إفشال الفتنة “.

وقال ” السلمي “: ” ربما غاب عن النظام أن البعض سوف يدخل في المسيرات المضادة ويحولها للعكس”.

كما أكد أنه تم إلغاء اجتماعًا كان مقرر لرؤساء السلطات الثلاث في إيران، لعقد اجتماع طارئ لحكومة روحاني لمناقشة التطورات الأمنية في البلاد “.

يُذكر أن بعض المدن الإيرانية تشهد تظاهرات شعبية سلمية منذ عدة أيام لإسقاط نظام الحكم من الرئيس حسن روحاني، في الوقت الذي تعامل النظام مع المظاهرات بشكل عدائي وتفريقهم بالمياه الساخنه.