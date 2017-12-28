” البيئة ” تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن ايجازها اليومي، أنه بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم 1503 عينات منذ بداية الاندلاع، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح والتقصي في محيط المناطق المصابة.

وبينت الوزارة ان عدد الإصابات بإنفلونزا الطيور بلغ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إصابة واحدة في حظيرة تربية خاصة في الأحساء بالمنطقة الشرقية، وبدأت الوزارة تطبيق خطة الطوارئ بالتعاون مع الجهات المختصة.

وواصلت الفرق الميدانية في ضرما العمل على استكمال إجراءات التطهير والوقاية في أحد مشروعات الدواجن، وأتمت الفرق الميدانية بالتعاون مع بلدية ضرما التخلص الآمن من 120 ألف طائر في المشروع ، كما تواصل الفرق الميدانية في الخرج العمل على استكمال إجراءات التطهير والوقاية في أحد المناطق المصابة، وأتمت الفرق الميدانية بالتعاون مع بلدية الخرج التخلص الآمن من 4240 طائرا.

فيما واصلت الفرق الميدانية في محافظة المزاحمية بالتعاون مع بلدية المحافظة إجراءات التطهير والوقاية لثمانية مواقع، وتم التخلص الآمن من 1573 طيرا، إضافة إلى ذلك، أنهت الفرق الميدانية بالتعاون مع أمانة الرياض، إجراءات التطهير والوقاية في أحد مشروعات الدواجن في مدينة الرياض، وتم التخلص الآمن من 103,640 طيراً في الموقع.

وبلغ عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14 بلاغاً، تم مباشرة 12بلاغاً منها، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 42 استفساراً .

وأكدت الوزارة على مزارع الدواجن في المملكة ضرورة تشديد إجراءات الأمن الحيوي، وعدم النقل في مناطق الإصابة بانفلونزا الطيور، وعلى ضرورة تطهير وغسيل سيارات النقل عند مداخل المزارع، ومسالخ الدواجن، ومصانع الأعلاف داخل المشروعات، وستقوم الفرق الميدانية بزياراتها التفتيشية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات بحسب الأنظمة.

وحظرت الوزارة على جميع مشاريع الدواجن وشركات النقل، إضافة إلى مربي الطيور والأفراد، أي نقل للطيور بين مناطق المملكة دون الحصول على تصريح من الوزارة.

ودعت الوزارة مربي الطيور في المملكة إلى اجتناب شراء الطيور الحية من مصادر غير معروفة، وعدم جلب الطيور للأسواق وأماكن البيع العشوائية، للحد من مخاطر انتشار المرض.