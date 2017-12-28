مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق الهجرة

نايف السالم(صدى):

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون إثر وقوع حادث تصادم على طريق الهجرة، بعد كبري البريكة باتجاه المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الهجرة.

وأضاف أبوزيد: “ على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع بمتابعة القائد الميداني سعود القرني، وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود حالتي وفاة وحالتي توقف قلب وحالة متوسطة ، تم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى خليص العام ونقل الوفيات عن طريق النقل الغير إسعافي ” .