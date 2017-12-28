” ولادة الدمام ” تنجح في استئصال ورم عصعصي من طفلة

حمود العنزي(صدى):

تمكن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الولادة في الدمام اليوم الخميس، من استئصال ورم عصعصي من طفلة لم تتجاوز العام الأول من عمرها ، حيث كانت تعاني على إثره من احتباس في البول مع صعوبة إخراج البراز .

ومن جانبها أكدت صحة الشرقية أن هذه العملية تعد من العمليات النادر إجراؤها بالمستشفى ، حيث أظهرت الفحوصات وجود ورم من الدرجة الرابعة تم استئصاله بنجاح عن طريق إجراء جرح في أسفل الظهر وآخر البطن لتستغرق العملية حوالي 6 ساعات لإنقاذ الطفلة من مرحلة الخطر على حياتها .

ولفتت الصحة إلى أن الطفلة خرجت من العمليات بعد مدة قصيرة مع اختفاء الأعراض التي كانت تصيبها بسبب الورم ، ليتم تحويلها بعد ذلك إلى مرحلة تلقي العلاج الكيميائي .