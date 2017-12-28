مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 29.40 نقطة ليقفل عند مستوى 7230.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 242 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إتحاد الإتصالات, والاتحاد التجاري, والصحراء, وكيمانول, وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مكة, والإعادة السعودية، ومسك، وسدافكو، والمستشفى السعودي الألماني، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.48% و 1.58% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وكيمانول، والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك، والإنماء, والراجحي، والصحراء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 51.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3189.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 431 صفقة.