رئيس الوزراء التركي يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة

واس(صدى):

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم الرياض اليوم متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة .

وكان في وداع دولته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .