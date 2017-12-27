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رئيس الوزراء التركي يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة

رئيس الوزراء التركي يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة
واس(صدى):

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم الرياض اليوم متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة .

وكان في وداع دولته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .


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