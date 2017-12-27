القبض على المخالفين وتجار المخدرات بعسير

أبها(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، أمس الثلاثاء، القبض على عدد من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وعدد من تجار المخدرات والخمور، بجبل السودة.

وقال المتحدث باسم شرطة عسير، الرائد زيد بن محمد الدباش، أنه تم تنفيذ حملة أمنية أمس لتحقيق أهداف ” وطن بلا مخالف ” بالقرى المجاورة لـ أبها، أسفرت عن القبض على مجهولي الهوية والمخالفين وتجار المخدرات.

وأضاف الدباش : ” يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتعامل معهم أو تقديم الدعم لهم “.

وأكد أن من يخالف التعليمات ستطبق العقوبات عليه دون أي استثناء.