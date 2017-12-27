اختبار مطور لتشخيص حالات الإصابة بـ ” السيلياك “

واشنطن(صدى):

أجرى باحثون أمريكيون اختبار دم في طور التجربة، لأشخاص مصابين بحساسية القمح ” السيلياك ” ، وقال أن الاختبار حقق نجاحا في تشخيص المصابين.

ويحتاج المصابين بهذا المرض إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على بروتين الجلوتين الموجود بالقمح والشعير والجاودار، ويتبع حوالي 1% من الأمريكين أنظمة غذائية خالية من الجلوتين مما يصعب عملية تشخيص الإصابة بالمرض.

وأوضح الدكتور فيكاس، قائد فريق البحث، أن الكثير ممن لديهم حساسية الجلوتين يبتعدون عنه دون استشارة طبيب، وأضاف أن الاختبار الجديد يرصد الخلايا المناعية في عينة الدم المستهدفة في بروتينات الجلوتين حتي في حالة عدم تعرض الشخص للجلوتين.