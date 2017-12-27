احذر.. المضادات الحيوية سبب وجود البكتيريا العنيدة

متابعات(صدى):

أعلن الدكتور سعد الشهيب، الأستاذ بكلية الطب واستشاري الباطنة وأمراض الكلى، سبب وجود البكتريا العنيدة أو البكتيريا المقاومة للمضادات، وفقا للمصطلح الطبي.

وأكد ” الشهيب أن سوء استخدام المضادات الحيوية، وإعطائها لكل من يحتاجها أو لا يحتاجها دون استشارة طبيب مختص هو السبب الأول في وجود البكتيريا العنيدة.

وأوضح أن كثرة تعاطي المضادات الحيوية، تدفع البكتيريا لتغيير تركيب المضادات الجينية، ومن ثم تكتسب مناعة ضدها.

ونصح بعدم صرف المضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب المختص، وإعطاء العلاج الأقل قوة في الحالات البسيطة؛ لتجنب نمو ومقاومة تلك البكتيريا.