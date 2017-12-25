بالصور.. مدير تعليم الليث يتفقد مستوى الانضباط المدرسي في ربوع العين

عبدالرحمن المالكي (صدى):

تفقد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي اليوم الإثنين، مجموعة من مدارس البنين بمختلف المراحل الدراسية بمكتب التعليم بربوع العين بمحافظة أضم، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والتربوية والمستويات التحصيلية للطلاب ومستوى الانضباط المدرسي .

وناقش البركاتي، مع قادة المدارس أبرز الاستعدادات لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ وعبر البركاتي عن بالغ شكره وتقديره لمدير المكتب ساطي بن عطية المالكي وللمشرفين التربويين ولقادة وقائدات المدارس بمكتب التعليم بربوع العين على جهودهم.

ووعد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الجميع بتذليل كافة الصعوبات وحل كل المعوقات التي قد تعتري سير العمل التربوي والتعليمي حاثا أبناءه الطلاب على الجد والاجتهاد والانضباط واستغلال هذه الأيام للمذاكرة والمراجعة مع معلميهم والحرص على الاستذكار الجيد لتحقيق النجاح النوعي والتفوق الدراسي.