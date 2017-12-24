النصر يعاقب ” غالب ” لركله ثلاجة المياه
ساءت العلاقة بين إدارة نادي النصر، واللاعب إبراهيم غالب، بسبب غيابه المستمر عن التدريبات بدون أعذار مسبقة، فضلا عن تراجع مستواه الفني.
وذكرت مصادر أن إدارة النادي، تنوي معاقبة اللاعب بخصم جزء من راتبه؛ بسبب ما فعله في مباراة الفريق أمام نادي الاتفاق، حيث قام غالب بركل ثلاجة المياه الخاصة بفريقه بعد أن طلب المدرب الفني بتبديله.
يذكر أن مباراة النصر والاتفاق كانت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بخسارة العالمي 3/2.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 1 ساعة
كأنه فريق حواري
روميو[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب عادي مافيه شي مستغرب فريق منتهي صلاحيته من المفترض انه درجة اولى
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5874 ] نشر منذ 54 دقيقة
شي ماهو مستغرب من هالحثاله خلاص مستوى اللعيبه والنادي دحدر وكأنهم ينزلون مع الدرج ومع طلعت الشميسي والبديعه
jamalco[ عدد التعليقات: 5673 ] نشر منذ 45 دقيقة
لكل جواد كبوه والكره مكسب وخساره ولك يوم وعليك يوم وهاردلك هيك منطق مهظوم سليم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 13 دقيقة
اهم شي الثلاجه بخير
ام هو بطقاق وش ترجي منه
علي الاقل الثلاجة يستفاد منه
نرجو من فريق النصر ابعاد كل ما يتعلق في الثلاجه او غيرها لان مانبي يتكرر مثل الشي