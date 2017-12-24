النصر يعاقب ” غالب ” لركله ثلاجة المياه

نواف السالم(صدى):

ساءت العلاقة بين إدارة نادي النصر، واللاعب إبراهيم غالب، بسبب غيابه المستمر عن التدريبات بدون أعذار مسبقة، فضلا عن تراجع مستواه الفني.

وذكرت مصادر أن إدارة النادي، تنوي معاقبة اللاعب بخصم جزء من راتبه؛ بسبب ما فعله في مباراة الفريق أمام نادي الاتفاق، حيث قام غالب بركل ثلاجة المياه الخاصة بفريقه بعد أن طلب المدرب الفني بتبديله.

يذكر أن مباراة النصر والاتفاق كانت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بخسارة العالمي 3/2.