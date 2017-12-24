طريقة سهلة لتعليم الأطفال الأرقام والحروف

متابعات(صدى):

تبحث الأمهات على طرق سهلة لتعليم الأطفال الأرقام والحروف، حيث أن هناك لعبة سهلة تناسب الأطفال بداية من سن 4 سنوات.

قم أولًا بشرح للطفل أنك ستقوم بتتبع الأشكال على كف يده. اطلب منه أن يغلق عينيه، وامسك يده وارسم بإصبعك عليها شكل دائرة، واسأل طفلك ما الشكل الذي رسمته؟

إذا لم يستطيع الطفل التعرف على الشكل اطلب منه أن يفتح عينيه ليشاهدك وأنت ترسم الدائرة ليتعرف عليها.

في الخطوة التالية ارسم أشكالاً مختلفة، كالمثلث والمربع والمستطيل. ثم كرّر الطريقة مرة أخرى لكن بالرسم على ظهر الطفل لتكون المساحة أكبر، واطلب منه أيضاً أن يغلق عينيه. يمكنك أيضاً الرسم في الهواء لكن في هذه الحالة ينبغي أن تكون عينا الطفل مفتوحتين، كما يمكن الرسم على قدمه أو ساقه.

بعد أن يتعرف الطفل على الأشكال انتقل إلى رسم الأرقام ثم الحروف، حسب مستوى نموه وعُمره.