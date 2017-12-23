بعد تقارير الصحف الإسبانية.. إيسكو : توقفوا عن نشر هذا الهراء

نواف السالم(صدى):

رد إيسكو نجم ريال مدريد بقوة على تقارير الصحف الإسبانية التي أشارت أنه رفض استكمال الإحماء خلال مواجهة الكلاسيكو الذي خسره فريقه أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية دون رد على ملعب “ سانتياغو برنابيو ” ، في قمة الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

وزعمت الصحف أن إيسكو رفض استكمال عمليات الإحماء وذلك بعدما تعرض داني كارفاخال للطرد وقرر زين الدين زيدان إشراك ناتشو بدلا من كريم بنزيمة.

وقال ” إيسكو ” عبر حسابه الرسمي على تويتر : ” توقفوا عن نشر هذا الهراء ” ، مضيفًا ” زملائي بيل وأسينسيو كانا على استعداد للدخول ويوجد ثلاثة تبديلات فقط. هل يوجد تغيير رابع؟ “.