العراق تتقدَم بطلب لتنظيم ” خليجي 24 ” بدلاً من قطر

نواف السالم(صدى):

يدرس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، طلباً مقدماً من الاتحاد العراقي بشأن استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 24 ” بدلاً من قطر.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة العراقي، عبدالحسين عبد الرضا عبطان، أن الأمر لاقى ترحيباً شديداً من قبل اتحاد الخليج.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الطرق الرسمية للتقديم على طلب استضافة خليجي 24، وبالتحديد في الاجتماع المقبل للاتحاد الخليجي بالكويت.