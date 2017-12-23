بالفيديو.. ” بنتلي كونتيننتال GT 2018 ” الجديدة كلياً أفخم سيارة رياضية

لندن(صدى):

كشفت صانعة السيارات البريطانية بنتلي رسميًا عن سيارتها كونتيننتال GT 2018 – bentley continental والمستوحاه من سيارتها الاختبارية EXP 10 Speed 6.

يأتي الجيل الجديد للكونتيننتال GT بتصميم أطول وأعرض مقارنة بالسابق، وفي مقدمتها تم إطالة غطاء المحرك واضافة مصابيح جديدة وشبكة مبرد جديدة وممتصات صدمات محسنة.

أما في الخلف فقد حصلت على تغيير جذري تضمن مصابيحا خلفية بيضاوية الشكل وعادم على نفس الهيئة، ما أعطى الكونتيننتال GT ككل خلفًا متألقًا في أناقته.

أما بالنسبة للداخلية، فقد فعلت بنتلي ما يتوقعه أي أحد منها حيث اضافت أفخم المواد من الجلود الطبيعية والكروم المصقول يدويا والخشب النادر الذي سيستخدم منه 10 متر مربع في كل كونتيننتال GT على حدة ويحتاج 9 ساعات لوضعه يدوياً بالسيارة.

أصبحت كونتيننتال GT رقمية بالكامل، حيث حصلت على عدادات قياسات رقمية وشاشة أنيقة 12.3 إنش بجودة فائقة لنظام الترفيه وهي قابلة للتدوير والسحب من موقعها، إلى جانب عدادات لقياس درجة الحرارة وبوصلة وتعداد للوقت.

لكن مع ذلك فبنتلي تقول أن قطع الكوتيننتال GT الجديدة تم صنع نسبة 82% منها بواسطة علامتها التجارية، كما كشفت بأن موديل W12 الأكثر قوة أصبح الآن أخفّ بقدر 85 كيلوجرام بالإضافة إلى ذلك فألواح جسد السيارة تم صنعها من الالومنيوم بواسطة تقنية تشكيل خارقة ما مكّن بنتلي من صنع هذا الشكل المعقد لسيارتها، مع خطوط أكثر دقة تنساب على أنحاء جسدها.

أما بالنسبة للمحرك، فستتاح كونتيننتال GT بمحرك تيربو مزدوج 6 لتر بـ 12 سلندر ضخم بقوة 626 حصان متصل لأول مرة بجير أوتوماتيكي بمقبض مزدوج بثمانية سرعات، ما يسمح لها بالانطلاق من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 3.7 ثانية مع سرعة قصوى 333 كيلومتر في الساعة.

يأتي الجيل الجديد للكونتيننتال GT بتصميم أطول وأعرض مقارنة بخليفته، وفي مقدمتها تم إطالة غطاء المحرك وجلب مصابيح جديدة وشبكة مبرد جديدة وممتصات صدمات محسنة.

معمارية MSB تمتاز بنظام كهربائي بقدرة 48 فولت، وقد تم دمجه في كونتيننتال GT الجديدة ما جعلها أكثر ديناميكية باستجابة بدون أي تأخير على الإطلاق، وبالإضافة إلى ذلك فهنالك بالسيارة نظام ركوب بنتلي الديناميكي الجديد وهو يقوم بتهيئة محاور العجلات لكي تتعامل مع المطبات وخلافه ما يجعل الراحة في ركوبها لا يعلى عليها.

أما قاعدة العجلات، فقد تم إطالتها بقدر 110 ملليمتر، وعرض السيارة زاد بقدر 25 ملليمتر، ما جعل التصميم أكثر ديناميكية إلا أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى استناد كونتيننتال GT على منصة MSB الجديدة المستخدمة في بورش باناميرا.

وبالإضافة إلى ذلك فهنالك بالسيارة نظام ركوب بنتلي الديناميكي الجديد وهو يقوم بتهيئة محاور العجلات لكي تتعامل مع المطبات وخلافه ما يجعل الراحة في ركوبها لا يعلى عليها.

وسيبدأ إنتاج بنتلي كونتيننتال GT 2018 ابتداءً من خريف 2018، على أن تطرح بالأسواق العالمية قبل نهاية العام نفسه.