رغم اعتذاره عن الإساءة.. نشطاء ” تويتر ” : إبراهيم صالح لا ينتمي للمملكة

نايف السالم(صدى):

أثيرت موجة غضب شديدة نتيجة مقطع فيديو للممثل الكوميدي، إبراهيم صالح، نشرعلى موقع يوتيوب، سخر خلاله من عاصفة الحزم، والفتيات السعوديات اللاتي يظهرن دعمهن للوطن عبر مقاطع فيديو على موقع ” سناب شات ” .

وسخر صالح عبر الفيديو من طريقة دعم القتيات السعوديات قائلا ” الدعم لا يعني فيديو عبر السناب شات وسرد أشعار مثل : في عيون العداوة كلنا جرحى ورصاصة، أو كلنا درع حامي للوطن وأنتي ترقصين أمام المرآة ” .

وأثارت هذه السخرية غضب المواطنات مما جعلهم يدشنون هاشتاق على موقع تويتر باسم ” إبراهيم صالح يسيء للسعوديات ” . ورغم إعتذار صالح عما بدا منه من إساءة للمكلة وللفتيات إلا أن رواد مواقع التواصل لم يقبلوا أسفه واستمروا في حملتهم ضده، ووصفوه بأنه لا يعد مواطن سعودي.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام ، قرار بإيقاف الممثل إبراهيم صالح، عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة. كما تم إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً بشأن المخالفة.

وكان من أبرز ردود الأفعال غضبا، ما قاله إحدى الحسابات على موقع تويتر، ” هذا المعتوه ليس سعودي، لصالح من يعمل هذا وامثاله من حثالة السوشيال ميديا! يسخر من حربنا عاصفة الحزم ومن بنات السعودية ومن قيمنا كشعب سعودي بأسلوبه الساذج! ولاتزال قناة mbc1 مأوى له ولحثالتة ومخلفات الدول المجاورة وتبرزهم كـ سعوديين !! ” .

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