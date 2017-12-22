رغم اعتذاره عن الإساءة.. نشطاء ” تويتر ” : إبراهيم صالح لا ينتمي للمملكة
أثيرت موجة غضب شديدة نتيجة مقطع فيديو للممثل الكوميدي، إبراهيم صالح، نشرعلى موقع يوتيوب، سخر خلاله من عاصفة الحزم، والفتيات السعوديات اللاتي يظهرن دعمهن للوطن عبر مقاطع فيديو على موقع ” سناب شات ” .
وسخر صالح عبر الفيديو من طريقة دعم القتيات السعوديات قائلا ” الدعم لا يعني فيديو عبر السناب شات وسرد أشعار مثل : في عيون العداوة كلنا جرحى ورصاصة، أو كلنا درع حامي للوطن وأنتي ترقصين أمام المرآة ” .
وأثارت هذه السخرية غضب المواطنات مما جعلهم يدشنون هاشتاق على موقع تويتر باسم ” إبراهيم صالح يسيء للسعوديات ” . ورغم إعتذار صالح عما بدا منه من إساءة للمكلة وللفتيات إلا أن رواد مواقع التواصل لم يقبلوا أسفه واستمروا في حملتهم ضده، ووصفوه بأنه لا يعد مواطن سعودي.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام ، قرار بإيقاف الممثل إبراهيم صالح، عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة. كما تم إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً بشأن المخالفة.
وكان من أبرز ردود الأفعال غضبا، ما قاله إحدى الحسابات على موقع تويتر، ” هذا المعتوه ليس سعودي، لصالح من يعمل هذا وامثاله من حثالة السوشيال ميديا! يسخر من حربنا عاصفة الحزم ومن بنات السعودية ومن قيمنا كشعب سعودي بأسلوبه الساذج! ولاتزال قناة mbc1 مأوى له ولحثالتة ومخلفات الدول المجاورة وتبرزهم كـ سعوديين !! ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 23 ساعة
يستاهل ماجاه
أرجع ديرتك نشق هناك ياتعبان😡
لازم يتم تنظيف القنوات والأذاعات من هالاشكال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 23 ساعة
🏇
ويحك يا هذا
ياغلام — نادي لي عنتر **
ياعنتر ؛؛؛ وينك يا عنتر !!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 23 ساعة
ابراهيم صالح
وبدر صالح
وعمر حسين
ودارين البايض
وندى كركوك
وصالح الأميري
ورضوان الريمي
واميرةعباس
ونوف عمر
ونيفين طيارة
هذيلن كلهم لازم تنظف منهم الأذاعات والقنوات
ويرجعون ديرتهم🤔
خالد[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 23 ساعة
وش عند ابو يمن يستهزى بالسعوديات المشكله في قناة المترديه ما تجيب حثاله
قلم صريح[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 22 ساعة
اذا انت رجعت لاصلك يالقرني وتعرف وين اصلك , ذيك الساعه هم يرجعون , ولا كلنا اخذنا الجناسي بعد توحيد المملكه ولا قبل التوحيد ماحد كان سعودي ولا لاتقولي السعوديه عمرها 2000 سنة !!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
أشوف كلامي ضربكم على وتر حساس
الخلا بس
الي مافيه خير لبلده مافيه خير لبلد الناس
وافهم يافهيم
مهما حاولتوا من تشتيت لأبناء القبايل فاالمملكة
فكيدكم بيرجع فنحورهكم
أنتهى زمن الطيبه خلاص
الباصات تنتظركم.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 22 ساعة
الزيدي في جلست قات والزمن فات الخيانه والغدر طبعهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
هذا يماني حاقد على السعودية رغم انه متنعم بخيرها
زائر[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 22 ساعة
حرب الجنوب المستمره و ضحايا السيول و التحديات الجمه للاقتصاد و ازمة الغلاء لم تغير شئ من اهتمام السعوديات بقيادة السيارات و السفر الي الخارج و تجنيس الابناء .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 21 ساعة
ياكرهي للادمي ذا ثقيل دم اطروه برا البلد وش فايدة البلد منه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 20 ساعة
يا اخوة كم مره أقل ان السعوديين هم شعب الله المختار والمصطفين الأخيار حماة الإسلام من يعودون عن حياضه لايحق لكاءن من كان ان ينتقصهم أما عني انا يوسف المطيري فساقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف سامحك الله يا ابراهيم صالح وعفا عني وعنك في حفظ المولى
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 20 ساعة
ياشباب بعطيكم ملاحظة وسبق وحذرت منها وقلتها فكذا تعليق:
في دخلاء فاالمجتمعات
مايكاد يخلو إي مجتمع منهم
يظهرون الحب والولاء ويدسون السم فاالعسل
الموت لاشافوا الشعب متكاتف
يسعون مستميتين بحرب نفسية مايلاحظها الا الي يدقق فعباراتهم وكلامهم
ماقام به أبراهيم صالح واضح وصريح
ومحاولة يائسة منه لتحطيم معنويات المرابطين
بتحطيم نفسيات المواطنين
ماقام به ابراهيم صالح له أهداف أخرى غير الكوميديا
وأفهموا ياعالم
وإيضآ ماتشاهدونه وتسمعونه من ناس تحب تزرع التفرقه والعنصرية
وهذا من الجنوب وهذا من الشمال
وهذا وهذا
باالله ماتلاحظون
اشلون يحاولون يزرعون التفرقه بأسم الحب والولاء
أصحوا من غفلتكم هذا قلم صريح
قدامكم دققوا فكلامه زين
كفاية طيبة أنخدعنا كثير وسكتنا أكثر.
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 19 ساعة
ياأخوان
ماقام به أبراهيم صالح من عمل ماله إي علاقة باالكوميديا
هذي محاولة هابطه ويائسة لتحطيم معنويات الشعب السعودي
والمرابطين
هذي يسمونها حرب نفسيه من اناس تظهر الحب والولاء وتدس السم ف العسل
ابراهيم صالح له أهداف أخرى وسلامتكم🤔