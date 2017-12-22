لإساءته للسعوديات.. الإعلام توقف إبراهيم صالح وتحيله للجنة المخالفات
أوقفت وزارة الثقافة والإعلام الممثل ” إبراهيم صالح ” عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي في بيان اليوم الجمعة : ” تم إيقاف ” إبراهيم صالح ” عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية، كما تم إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً بشأن المخالفة.
جاء ذلك بعدما أعاد الممثل الكوميدي إبراهيم الصالح نشر حلقة كوميدية له قبل يومين على صفحته الرسمية “ تويتر ” ، ينتقد فيها بعض السعوديات ويسخر من طريقتهن في التعبير عن دعمهن الوطن وجنود المملكة، ما أثار غضبًا واسعًا واتهامات بالإساءة، وتشويه صورة المرأة السعودية.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يوم واحد
ابك وش يرجع اصل هالورع …
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
ليش والسعوديات على راسهم ريشه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2091 ] نشر منذ يوم واحد
اي على راسنا ريشه يالحوثي 😏تحسب زي بناتكم لاقيمه ولا سمعه ..
يستاهل العقاب 👍🏻☺️
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ يوم واحد
واحد اشتهر في اليوتيوب بمقاطعه الساخره وبين يوم وليله يصبح له برنامج في اكثر قناه مشاهده في الوطن العربي ويصبح مذيع بدون دراسه وبدون اي شئ
علامة استفهام عن طريق اختيار المذيعيين ومقدميين البرامج في قنوات ام بي سي
moon[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يوم واحد
تعليق رقم 2 عاجبك انه يحطنا محل سخريه هذا كله بسبب الهمج السعوديين هم خلوا الجنسيات الاخرى تطقطق علينا
ان شاء اي واحد يفتح فمه و يسخر من السعوديات يمسكونه ويحاسبونه سواء سعودي او اجنبي
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ يوم واحد
*هذا المدعو ابراهيم صالح ابو يمن يتريقون على المواطن السعودي تخسى يا يبو يمن وعقبال ما يرحلوك على أقرب رحله لصنعا!! وتقعد تخزن بعد ما نظفت المملكه يا خسيس*كرامة المواطن والمواطنه السعودية أكبر وأكرم من حقدك انت والجحش الثاني بدر صالح ابو يمن غزو التلفزيون والسبب الحمقاء من إلي خلوهم يتطاولون على أبناء وبنات المملكه..
وباقي كم واحد يمني في ال MPC وينك يا وزير الإعلام؟°°
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ يوم واحد
ابراهيم صالح هذا يمني على فكره عايش بالسعوديه وليس سعودي
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يوم واحد
ابك ازهلوها طالما انه يمني… العريف صنيتان راح يلبسه قضية تخزين وترويج قات منتهي الصلاحية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يوم واحد
ابك واين الجديد هذا واقعنا.. ابن البلد بالحطيط وعن خيراته بعيد… والغريب هو الصديق والموثوق والخزاين والمنابر لغيره ما تليق….
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يوم واحد
للأسف ابن البلد هو من صنع من الذبابه دبابه…
صايرين يتابعونه على التيوب والنت حتى شهروه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2091 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههه ويقول يالله الجنه .. اي جنه بالضبط !! جنة الخميني 😂 ياحوثي
مغرد[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ يوم واحد
سفروه اليمن اسحبوا لجنسيه وخلا ص
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
هذا اليماني المفروض من زمان يوقف ويعاقب لتطاوله على السعوديه ورجالها وشيوخها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 23 ساعة
بصراحة المقطع الي سواه قبل عدة أيام
مال أمه داعي
وأنتشر أنتشار كبير
ولابد يعاقب علية
أستهزاء وكلام فاضي
لازم يعاقب ومن عقبها
تركبونه الباص
وديرة هله😡
ابوريناد[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 23 ساعة
والله قلة حياء يعني خلصت المواضيع في العالم ومابقى الا هالمواطن والمواطنة كل من هب ودب اخذهم عالطالع والنازل انتقاد وحش و قلة حياء بكل ماتعني الكلمة لمجرد اضحاك الاخرين دون احترام لمشاعر ولا اعتبار لبلد .
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 23 ساعة
شكله مجنس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 23 ساعة
ابراهيم صالح
وبدر صالح
وعمر حسين
ودارين البايض
وندى كركوك
وصالح الأميري
ورضوان الريمي
واميرةعباس
ونوف عمر
ونيفين طيارة
هذيلن كلهم لازم تنظف منهم الأذاعات والقنوات
ويرجعون ديرتهم🤔
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 22 ساعة
مدري اشلون يتابعوه اسلوبه مستفززززززززز وساذج
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ 22 ساعة
لماضتك دييييييييييييه نفعتك بيه أدوك على دماغك وحيحمر قفاك كان ملكش في إللي فيه وإداريت جنب الحيطه
محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 21 ساعة
يقولون مايرجم بالحجار الا الاشجار العاليه المثمره والسعوديات والحمدلله حسب نظري اعلى وابعد من ان تظرهاحجارالجهال والمتربصين والحاقدين ليش الحاقدين اطلقوعلى السعوديه العفيفه اسماء مثل ام ركب سود حتى تترك عفتها وتلبس التنوره القصير والسعويه السعوديه بعيده عليهم والحمدلله
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 21 ساعة
يالله رضاك والجنة…
صراحة من متابعتي لتعليقاتك وضعك مريب…
بالنسبة للمسمى إبراهيم صالح ..يجب على الجهات المختصة…
ان تتخذ اللازم معه …ثم تعيده إلى وطنه…فليس له مكان هنا…
فالوطن غني بأبناؤة وبناته الغيورين والمخلصين…
وبالتأكيد لا مكان للعابثين الخائنين….
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 20 ساعة
ياقهوة المساء
وجميع الأخوان المتابعين والقراء
أرجعوا لخبر أعتذار ابراهيم صالح
وبتلقون الجواب على جميع تساؤلاتكم🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة
اجلدوه ثم سفروه
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 19 ساعة
اي نعم السعوديات على راسهم ريشه لا وبعد تاج راسك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 19 ساعة
ياأخوان
ماقام به أبراهيم صالح من عمل ماله إي علاقة باالكوميديا
هذي محاولة هابطه ويائسة لتحطيم معنويات الشعب السعودي
والمرابطين
هذي يسمونها حرب نفسيه من اناس تظهر الحب والولاء وتدس السم ف العسل
ابراهيم صالح له أهداف أخرى وسلامتكم🤔
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 17 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ماجاب البلاوي لبلاد الحرمين الشريفين إلا هالسعوديات الفاسقات ((العاهرات))
زود على إنهن طروش بحر ومخلفات حج وعمرة أفسدوا الأرض الطاهرة اللي نمشي عليها، وين
مايروح الإنسان يطيح له بوحده متبرجة وكاشفة ومسترجلة وإلا مع السواق الأجنبي لامعها محرم
ولاذي ولاذيك ، يعني العاهرة والسواق المتخلف والشيطان راعيهم رعاية رسمية .
يجب الحذر من أهل النار الثلاثة بالتحديد ، وهم من جلبوا الزلازل الماضية والقادمة وكل العقوبات الإلهية
التي حصلت لسكان بلاد الحرمين الشريفين من حروب تدور رحاها في الجنوب وتناحر بين الأشقاء
وتسلط الأعداء الكفار الأمريكان الكفرة الفجرة وأتباعهم عبدة الأبقار والجنس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة :((العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث)).
✍🏻العاق لوالديه.
✍🏻المرأة المترجلة.
✍🏻الديوث.
لذا أحذر من أخطر هذه الأنواع الفاسدة المفسدة والتي أفسدت بلاد الحرمين الشريفين : المرأة المترجلة والديوث،
فهذه الفئات الخبيثة جلبت لنا المصائب والكوارث و(( الفقر)) والجرايم (( الأخلاقية)) وغيرها ؛ لأنهم
أغضبوا الله – عز وجل وأعلنوا الحرب على الله – عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
مع وافر المحبة.
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6245 ] نشر منذ 15 ساعة
يستاهل بس توا هذا مجرد اجنبي يأكل من خير البلد لا تنسون تعاقبون اللي فعلا يسيؤون للسعوديات وللاسف معظمهم من أبناء البلد وإلا وش اللي خلا الأجنبي يتجرأ على الشريفات العفيفات
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 14 ساعة
يتعاقب ويترحل لديرته
لو فيه خير كان حرر بلده
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 12 ساعة
المعلقه ام محمد تراها يمنيه تحاول تعمل مشكله بين المعلقين والمعلقات السعوديين
يوم شافت شبابنا وبناتنا متحدين ضد ابن بلدها حاولت تضرب اللحمه بينهم
على فكره انا متابع تعليقاتك من فتره
خشم بخاري[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 9 ساعات
ام بي سي عفن يجمع عفن
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 9 ساعات
السعوديات تاج راسك إذا ماتدري أعلمك….والورع هذا وربي اعطوه اكبر موقع من حجمه اللوح ان يدقوووون خشمك وبعدين تعرف كيف تتكلم