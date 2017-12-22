لإساءته للسعوديات.. الإعلام توقف إبراهيم صالح وتحيله للجنة المخالفات

نايف السالم(صدى):

أوقفت وزارة الثقافة والإعلام الممثل ” إبراهيم صالح ” عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي في بيان اليوم الجمعة : ” تم إيقاف ” إبراهيم صالح ” عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية، كما تم إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً بشأن المخالفة.

جاء ذلك بعدما أعاد الممثل الكوميدي إبراهيم الصالح نشر حلقة كوميدية له قبل يومين على صفحته الرسمية “ تويتر ” ، ينتقد فيها بعض السعوديات ويسخر من طريقتهن في التعبير عن دعمهن الوطن وجنود المملكة، ما أثار غضبًا واسعًا واتهامات بالإساءة، وتشويه صورة المرأة السعودية.