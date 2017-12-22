بالفيديو.. ” الفارس ” : المملكة تستخدم أحدث التقنيات في قطاع المصارف

حمود العنزي(صدى):

أكد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء بالرياض، استخدام قطاع المصارف الوطني أحدث التقنيات العالمية التي توصلت إليها التقنيات المصرفية المعاصرة.

وأوضح ” الفارس ” ، من خلال مداخلة إعلامية في قناة الإخبارية، إن إيداع الدفعة الأولى من برنامج ” حساب المواطن ” تمت بشكل آلى وسلس دون تدخل بشري.

وأشار أن عمليات السحب والإيداع تمت بنسبة 99.9، موضحا سبب العمليات المرتجعة في تغيير الحساب أو إغلاقه، ومن ثم يرجع البنك لمحول المبلغ للتأكد من هوية المواطن وحسابه الجديد ومن بعدها يُرسل إليه مباشرة.