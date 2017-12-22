أفضل 3 أجهزة لاب توب في 2017

نورة الشهري(صدى):

طرحت العديد من الشركات أجهزة لاب توب متنوعة بمواصفات وقدرات مختلفة، خلال عام 2017، وسط منافسة شرسة بين الشركات لتكون منتجاتها في صدارة الأفضل والأكثر بيعا.

وجاء Microsoft Surface Laptop، في صدارة قائمة الأفضل والأكثر بيعا خلال عام 2017، حيث يأتي الجهاز بتصميم أنيق، وشاشة 13.5 بوصة، بالإضافة إلى بطارية توفر عمرًا طويلًا، ويعمل ب 4 جيجا رام، وتم اختياره كأجمل جهاز لاب توب مع نظام تشغيل ويندوز لهذا العام.

ويأتى Lenovo Ideapad 320، كثاني أفضل لاب توب خلال العام، بمميزات شاشة قياسها 14 بوصة، مع معالج Intel Pentium ، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز، ويضم 4 جيجا رام، ومساحة تخزين داخلية 128 GB من نوعية SSD ، وهو مزود ببطارية تعمل 7 ساعات.

وعلى الرغم من أن ” جوجل ” أحد الجدد في عالم مجال أجهزة اللاب توب، ولكنها دخلت في القائمة الأفضل، حيث أطلقت لاب توب Google Pixelbook ، مع شاشة 12.3 بوصة، وبطارية تعمل لمدة 10 ساعات، بدعم من معالج Intel i5 و i7، ويعمل مع نظام تشغيل كروم.

