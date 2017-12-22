رئيس الهيئة السعودية للمهندسين يهنئ القيادة بالذكرى الثالثة للبيعة

عادل الحربي(صدى):

وصف رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي، الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مقاليد الحكم , بالذكرى والمناسبة الغالية على قلوب الجميع وقد تحقق للمملكة المزيد من الأمن والاستقرار وسط عالم يموج بالمتغيرات والاضطرابات الإقليمية والدولية التي لم تزد المملكة وشعبها إلا رسوخاً وأمناً واطمئناناً.

وأوضح أن الهيئة السعودية للمهندسين في عهد خادم الحرمين الشريفين حملت على عاتقها مواكبة رؤية ٢٠٣٠ ، حيث وضعت خطتها للتحول الاستراتيجي وربطت أهدافها ببرامج عملية تتماشى مع خطة التحول الوطني 2020 ، متطلعة لتحقيق بيئة مستدامة ينتج عنها الإبداع الفكري والنجاح المهني.

وأفاد البقعاوي أن العلاقة بين القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وشعبه علاقة تتمتع بأواصر المحبة والوفاءفي وطن زاد رسوخاً واستقراراً سياسياً وازدهاراً اقتصاديا، مشيرا إلى أن المملكة في هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – احتلت مكانة مرموقة بين دول العالم سياسياً واقتصادياً وتحقق فيها لأبناء هذا الوطن المزيد من التقدم والأزدهار في أهم المجالات , وقد واصلت في السنة الثالثة من عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين – رعاهم الله – السير قدماً في ركب البناء والتأسيس لمرحلة مهمة لمس المواطن في هذه البلاد تحولاتها في شتى المجالات , سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة.