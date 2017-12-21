امرأة تطلب الطلاق لهجر زوجها برسالة نصية
رفعت امرأة في عقدها الثالث بمدينة العين في دولة الإمارات دعوى طلاق من زوجها الإماراتي، بعد أن تخلى عنها بسبب خسارته أمواله.
وكان الزوج قد استثمر كل أمواله في تجارة لم يجنِ منها سوى خسارة فادحة، وتورط مع عدة جهات أخذت تطالبه بسداد مستحقات تتعدى مليون درهم.
وبعد أن خسر أمواله، ما كان منه إلا أن قرر أن يهاجر إلى دولة أخرى دون علم زوجته، التي فوجئت برسالة نصية منه جاء فيها: ” هاجرت إلى دولة أخرى.. ووضعت لك مبلغًا يعينك والأطفال على المعيشة بقدر ” .
وأوضح المحامي حسين المرزوقي أن طلاق الهجر في قانون الدولة لا يقع إلا بعد 3 أشهر أو أكثر، إلا أنه في هذه القضية التي هجر فيها الزوج زوجته منذ شهرين، فإنها تعتبر خاصة؛ لأن الزوجة تمتلك دليلًا قطعيًا على هجران الزوج، حيث أخبرها فعليًا بعدم رجوعه، ما تسبب بضرر لها ولأطفالها، إلى جانب الأعباء المالية التي ستتحملها في سبيل رعايتهم، خاصة أنها ربة بيت وبلا عمل.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يومين
ابك اذا فشل بالإمارات… يبي ينجح بغيرها… يمكن طار عقله مع الفلوس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
الله يعين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
سو مثلي
شف لك جريدة ونزل خبر وفاتك
وأبدأ حياتك من جديد🤗🤗🤗🤗
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ يومين
الله يعينها
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد
بما انه ترك لها مبلغ من المال وغيابه لم يتجاوز الشهرين فلماذا العجله على طلب الطلاق وهي ليست صاحبه عمل تعتمد عليه ؟ المفروض تنتظر لترى ماذا سيحصل له مستقبلا . قد يجد عمل في الدوله التي هاجر اليها ويستطيع ان يؤمن لها حياه مريحه مع الاطفال
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
أيما امراه سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنه
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ يوم واحد
حتي عندهم المراه مظلومه
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكون في عونها…
مسؤولية …