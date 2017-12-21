امرأة تطلب الطلاق لهجر زوجها برسالة نصية

أبوظبي(صدى):

رفعت امرأة في عقدها الثالث بمدينة العين في دولة الإمارات دعوى طلاق من زوجها الإماراتي، بعد أن تخلى عنها بسبب خسارته أمواله.

وكان الزوج قد استثمر كل أمواله في تجارة لم يجنِ منها سوى خسارة فادحة، وتورط مع عدة جهات أخذت تطالبه بسداد مستحقات تتعدى مليون درهم.

وبعد أن خسر أمواله، ما كان منه إلا أن قرر أن يهاجر إلى دولة أخرى دون علم زوجته، التي فوجئت برسالة نصية منه جاء فيها: ” هاجرت إلى دولة أخرى.. ووضعت لك مبلغًا يعينك والأطفال على المعيشة بقدر ” .

وأوضح المحامي حسين المرزوقي أن طلاق الهجر في قانون الدولة لا يقع إلا بعد 3 أشهر أو أكثر، إلا أنه في هذه القضية التي هجر فيها الزوج زوجته منذ شهرين، فإنها تعتبر خاصة؛ لأن الزوجة تمتلك دليلًا قطعيًا على هجران الزوج، حيث أخبرها فعليًا بعدم رجوعه، ما تسبب بضرر لها ولأطفالها، إلى جانب الأعباء المالية التي ستتحملها في سبيل رعايتهم، خاصة أنها ربة بيت وبلا عمل.