محكمة الرياض تلزم الصندوق العقاري بالقروض السكنية للمواطنين

عادل الحربي(صدى):

أصدرت محكمة الرياض الإدارية اليوم الخميس أحكامها ضد الصندوق العقاري لصالح 63 مواطنًا من المتضررين من الصندوق العقاري ، وذلك للمرة الخامسة ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية .

ونتج عن الحكم إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري والذي يقضي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقًا للإجراءات السابقة ، بالإضافة إلى الحفاظ على حق الصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر .

وكانت المحكمة قد أصدرت أربعة أحكام سابقة ضد الصندوق ، تنص على نفس منطوق الحكم .