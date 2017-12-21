محكمة الرياض تلزم الصندوق العقاري بالقروض السكنية للمواطنين
أصدرت محكمة الرياض الإدارية اليوم الخميس أحكامها ضد الصندوق العقاري لصالح 63 مواطنًا من المتضررين من الصندوق العقاري ، وذلك للمرة الخامسة ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية .
ونتج عن الحكم إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري والذي يقضي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقًا للإجراءات السابقة ، بالإضافة إلى الحفاظ على حق الصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر .
وكانت المحكمة قد أصدرت أربعة أحكام سابقة ضد الصندوق ، تنص على نفس منطوق الحكم .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
الله يعين المواطن على الشحططه
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ يومين
الحكم يلزمه التنفيذ هذا اللي نعرفه والتأجيل كان من البنك وبموافقته !!!!! الدوله حفظها الله تدفع الضرر عن المواطن والبنك بمماطلته اوقع الضرر على المستفيدين وما دام الحكم صدر من جهة مخوله فالواجب عدم المماطله والعناد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ يومين
الحكم يلزمه التنفيذ هذا اللي نعرفه والتأجيل كان من البنك وبموافقته !!!!! الدوله حفظها الله تدفع الضرر عن المواطن والبنك بمماطلته اوقع الضرر على المستفيدين وما دام الحكم صدر من جهة مخوله فالواجب عدم المماطله والعناد