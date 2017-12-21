كوريا الشمالية تتوعد أمريكا ردا على الاتهامات البيولوجية

بيونج يانج(صدى):

توعدت كوريا الشمالية، أمريكا عقب اتهامها بتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية يمكن أن يتم إرسالها بواسطة الصواريخ.

ورفضت كوريا الشمالية المزاعم الأمريكية، مؤكدة أن هذا الادعاء جزء من خطة واشنطن لخنق النظام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن نظيرتها الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن معهد الشمال للدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية في بيونج يانج قوله ” إن كوريا الشمالية، باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تحافظ على موقفها الثابت لمعارضة تطوير وتصنيع وتخزين وحيازة أسلحة بيولوجية “.

وقال المعهد إن الادعاء ” الذي لا أساس له ” من جانب خبراء ووسائط الإعلام الأميركية ليس سوى تحرك البلاد لعزل بيونغ يانغ وتبرير العقوبات والضغط على النظام.

وأضاف التقرير ” كلما زادت الولايات المتحدة تحركها ضد كوريا الديمقراطية، كلما ازدادت صلابة تصميم أفرادنا العسكريين وشعبنا على الانتقام “.