رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يتخلى عن منصبه بسبب تحقيقات بتهم بالفساد

تل أبيب(صدى):

أعلن دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومى الإسرائيلى وعضو الكنيست، تخليه عن منصبه كرئيس للائتلاف، وذلك فى الوقت الذى يواجه خلاله تحقيقات الشرطة الموسعة فى اتهامات بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال وخيانة الأمانة.

وقال بيتان، فى بيان له أمس الأربعاء -أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” على موقعها الالكتروني- إنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعفاءه من منصبه كرئيس للائتلاف، مضيفا أن الوضع الحالى (التحقيق الذى يخضع له بشأن اتهامات بالفساد) يعيق أداء عمله، حيث إنه لا يريد أن يقف عقبة فى طريق الائتلاف بمحاولة التنسيق بين متطلبات مهنته ومتطلبات إدارة فريق دفاعه القانوني.