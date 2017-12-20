بالصور.. مصرع عامل وإصابة آخر في حريق محطة وقود بحائل

علي العنزي(صدى):

اندلاع حريق بخزانات محطة وقود في حي أجا بحائل مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن سبب الحريق يعود إلى أعمال اللحام قرب منطقة الخزانات، ونتج عنه تطاير الصبات الخرسانية التي تعلو خزانات الوقود وحدوث اشتعال بها، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن فرقتي إسعاف وفرقة الاستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية بالهلال الأحمر بحائل، باشرت الحريق، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب بالموقع.