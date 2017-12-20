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بالصور.. خادم الحرمين يؤكد على موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية

بالصور.. خادم الحرمين يؤكد على موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية
علي القحطاني(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- على موقف المملكة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في قيام دولة مستقلة خلال لقاءه اليوم مع الرئيس الفلسطيني .
وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الملك سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ” .
وأضاف: ” الملك سلمان يجدد التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ” .


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