بالصور.. خادم الحرمين يؤكد على موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية

علي القحطاني(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- على موقف المملكة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في قيام دولة مستقلة خلال لقاءه اليوم مع الرئيس الفلسطيني .

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الملك سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ” .

وأضاف: ” الملك سلمان يجدد التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ” .

