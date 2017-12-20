ودية بين المنتخبين الإنجليزي والنيجيري استعدادا للمونديال

نواف السالم(صدى):

أوضح الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، أن المنتخب الإنجليزي سيقيم مباراة ودية مع نظيره النيجيري خلال شهر يونيو المقبل؛ استعدادًا لمنافسات كأس العالم ” روسيا 2018 “.

وصرَح جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بأن تم اختيار اللعب مع نيجيريا بسبب انتمائها لنفس مدرسة لعب المنتخب التونسي، الذى وقع في نفس مجموعته.

وأكد الاتحاد، فيه أنه جار الاتفاق على ودية ثانية للمنتخب خلال شهر يونيو القادم، وفي الأغلب ستكون أمام منتخب من أمريكا الجنوبية.