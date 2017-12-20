” آل الشيخ ” يفوز بمنصب رئاسة هيئة الرياضة بالتزكية

ماجد محمد(صدى):

يحظى تركي آل الشيخ بمنصب رئيس هيئة الرياضة مرة أخرى اليوم الأربعاء، عن طريق التزكية بعدما أغلق باب الترشح دون وجود مُنافس له على الساحة .

ومن المنتظر أن تعلن النتيجة خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بحضور جميع الأعضاء بعدما اطلعت أمس الثلاثاء على التقارير المالية والإدارية والفنية قبل تنصيب الرئيس الجديد.

الجدير بالذكر أن ” آل الشيخ ” يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى اتحاد دول التضامن الإسلامي .