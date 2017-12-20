” آل الشيخ ” يفوز بمنصب رئاسة هيئة الرياضة بالتزكية
يحظى تركي آل الشيخ بمنصب رئيس هيئة الرياضة مرة أخرى اليوم الأربعاء، عن طريق التزكية بعدما أغلق باب الترشح دون وجود مُنافس له على الساحة .
ومن المنتظر أن تعلن النتيجة خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بحضور جميع الأعضاء بعدما اطلعت أمس الثلاثاء على التقارير المالية والإدارية والفنية قبل تنصيب الرئيس الجديد.
الجدير بالذكر أن ” آل الشيخ ” يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى اتحاد دول التضامن الإسلامي .
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