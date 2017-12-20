موعد أول حصة تدريبية للمنتخب في ” خليجي 23 “

نواف السالم(صدى):

أعلن حساب المنتخب الأخضر الرسمي على ” تويتر ” ، عن موعد ومكان أول حصة تدريبية لـ اللاعيبة استعدادًا لكأس ” خليجي 23 ” بالكويت.

وقال المنتخب في تغريدة له: ” يجري المنتخب الوطني الأول في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء حصة تدريبية مغلقة على ملعب نادي الشباب الكويتي ” .

ويسعى الأخضر للفوز ببطولة خليجي 23 للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق للمنتخب الفوز بالبطولة في 3 مناسبات أعوام 1994، 2002 و2003.