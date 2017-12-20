فيسبوك يخطر المستخدمين عند تحميل الآخرين لصورهم

متابعات(صدى):

أوضحت شركة فيسبوك، أنها ستبلغ مستخدمي شبكتها للتواصل الاجتماعي عندما يقوم آخرون بتحميل صور لهم، عبر تقنية التعرف على الوجه، إذا وافق المستخدمون على أن يحتفظ الموقع بقوالب لوجوههم.

وأكدت الشركة، أنها ستجعل الخاصية اختيارية للسماح للأشخاص بحماية خصوصياتهم، لكنها تعتقد أن بعض الناس سيودون أن يتم إخطارهم حول صور ربما لن يعرفوا بأمرها من دون ذلك.

وأشارت الشركة إلى أن الخاصية لن تكون متاحة على الفور في كندا والاتحاد الأوروبي؛ لأن قوانين الخصوصية بوجه عام أكثر صرامة في تلك المناطق، لكن الشركة عبرت عن أملها في أن تطبق الخاصية هناك في المستقبل.