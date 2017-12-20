محافظ القنفذة يرعى ملتقى أمان لنشر ثقافة الإنترنت الآمنة

طلال الغامدي(صدى):

يرعى محافظ القنفذة فضا البقمي، اليوم الأربعاء (20 ديسمبر 2017م) فعاليات الملتقى التثقيفي (أمان) الذي تنظمه إدارة تعليم محافظة القنفذة بقاعة الشيخ حسن الفقيه، بحضور عدد من الجهات الأمنية والأكاديمية والتعليمية.

ويهدف هذا الملتقى، الذي يصاحبه معرضا أمنيا، إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، وتوعية الشباب والفتيات بخطر نشر المعلومات الشخصية على الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوباتها، إضافة إلى حث المجتمع وولاة الأمر إلى توجيه الأبناء وحمايتهم من الأفكار الهدامة التي تنشر في بعض المواقع غير المسئولة، وأسس مراقبة أولياء الأمور للأجهزة الألكترونية لحماية أبنائهم من المخاطر التقنية.

وترتكز فكرة الملتقى (أمان) لأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، في إبراز الثقافية المعلوماتية الآمنة لنشر الوعي بين منسوبي ومنسوبات التعليم وجميع أفراد المجتمع بمحافظة القنفذة باستخدام أفضل الأساليب العلمية المتبعة لأمن المعلومات، وتوعية المستخدمين بالطريقة السليمة للحماية وحفظ البيانات والحذر من إفشائها.

ويأتي هذا الملتقى تأكيدا للأدوار التي تقوم بها إدارة تعليم القنفذة لخلق روح المسؤولية الاجتماعية وتوعية محيطها من المخاطر التي تستهدف المجتمع خاصة منسوبي إدارات التعليم وطلاب وطالبات محافظة القنفذة واطلاعهم على العواقب التي قد تتحقق أثناء الاستخدام غير المسئول لوسائل التواصل الاجتماعي ونشر الخصوصية، كما وأن هذا الملتقى فرصة لغرس مبادئ توجه الطلاب والمستفيدين إلى الاستخدام الأمثل للتقنية عموما ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصا، حيث يقدم خلال هذا الملتقى عدد من أوراق العمل المميزة التي أسهم في إعدادها أكاديميون وأمنيون ومختصون في مجال تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، ويشارك في الملتقى الرائد محمد سليمان العويبدي، الملازم أول ناصر الغامدي من مركز العمليات الأمنية الموحــد 911 لتقديم محور (دور مركز العمليات مع البلاغات)، النقيب صالح العمري من شرطة القنفذة، وعضو هيئة التدريس بالكلية الجامعية بالقنفذة الدكتور مصعـب الزغلول، والمستشار القانوني بتعليم القنفذة عبدالله هبيلي.