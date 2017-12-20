السفيرة الأمريكية: الصواريخ التي تسقط على المملكة تحمل بصمات إيرانية

نايف السالم(صدى):

دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ، إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الخطر الحوثي ، وجاء ذلك على خلفية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين على جنوب الرياض .

وأكدت ” هيلي ” أن الصواريخ التي تسقط على المملكة مصدرها إيران ، قائلة ” إن لم نفعل شيئاً تجاه الصواريخ التي تطلق على السعودية فلن نستطيع وقف العنف ” .

وشددت مندوبة الولايات المتحدة على ضرورة منع إطلاق الصواريخ الإيرانية ، لافتة إلى أنها دولة تسعى دائماً إلى تأجيج النزاعات الإقليمية وتزيدها ولابد من تغيير سلوكها في أسرع وقت .