الأمم المتحدة : المملكة الثانية عالميا في استقبال الوافدين
نشرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أمس الاثنين، تقريرا عن إحصائيات الهجرة الدولية، وأوضح التقرير أن ما يقرب من 258 مليون شخص، أي 3.4% من سكان العالم، مهاجرون لدول أجنبية.
وجاءت المملكة في المركز الثاني عالميا استقبالا للوافدين، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المركز الأول.
ويبلغ عدد الوافدين المقيمين داخل المملكة نحو 12 مليون وافدا، بينما تضم الولايات المتحدة الأمريكية 49 مليون وافد.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع المهاجرين الدوليين، تتراوح اعمارهم بين 20 : 64 عام؛ أي هم في سن العمل.
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 3 ساعات
السعودية ممكن ** لكن أمريكا ما أعتقد أن الرقم صحيح **
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 3 ساعات
انشاء الله مانسير الاول فى كل شى نتمنى الاول اما هنا نتمنى الاخير