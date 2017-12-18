تركيب 376 شريحة إلكترونية للهجن استعدادًا لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

عادل الحربي(صدى):

كشف أحد مسؤولي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أن مجموعة كبيرة من الشرائح الإلكترونية تم تحضيرها للإبل، استعداداً للمشاركة في سباق الهجن الذي سيقام ضمن المهرجان.

وأوضح صالح الهوادي رئيس لجنة الشرائح الإلكترونية للهجن، أن تركيب الشرائح الإلكترونية يهدف إلى بناء معلومات محدّثة ودقيقة عن الهجن وعن أماكن وجودها حتى لو تمّ بيعها؛ إذ إن كل شريحة لها كود خاص.

وتعد الشريحة الإلكترونية سجلاً حديثاً ودليلاً على ملكية الهجن، ويتم من خلالها ضبط أعدادها وألوانها، كما أنها تجعل الهجن تحت مراقبة صاحبها ومتابعة الجهات الطبية، فهي بمثابة ” وسيلة تعارف للهجن ” ، بحسب الهوادي.

وتنطلق فعاليات جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن في النصف الثاني من شهر يناير القادم، وقد وضّح رئيس لجنة الشرائح الإلكترونية للهجن أن هناك أربعة ميادين تم تركيب الشرائح الإلكترونية السابقة فيها وهي ميدان الأحساء، وميدان الملك فهد بالنعيرية، وميدان الرياض، وميدان رماح.