انتشال جثة غريق يمني من شاطئ البطن الصغير بجازان

تركي السالم(صدى):

استطاعت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بجازان، من انتشال جثة شخص يمني يبلغ من العمر 27 عام، غرق في شاطئ البطن الصغير بمحافظة فرسان.

وقال الرائد عامر الشهراني الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود في جازان، أن دوريات وحدة البحث خلال أدائها واجبها؛ تلقوا بلاغ بشأن غرق شخص أثناء السباحة، وتحركت على وجه السرعة فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية وفرقة من الغواصين للبحث عن الغريق وتم العثور عليه وانتشال الجثة.

وأكد الرائد على ضرورة إتباع التعليمات والإرشادات الموجودة على الشواطئ، والسباحة في الأماكن المخصصة فقط تجنبا لوقوع حوادث وحالات غرق حرصا على سلامة الجميع.