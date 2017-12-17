120.000 زائر لمعرض جدة الدولي للكتاب

وصل عدد زوار معرض جدة الدولي الثالث للكتاب “الكتاب حضارة” لـ 120.000 زائر من جميع شرائح المجتمع منذ انطلاقته الأربعاء الماضي , برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وحتى اليوم “السبت” رابع أيام فعالياته على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية .

وفي الوقت الذي استقبلت فيه 3 بوابات رئيسية و6 بوابات على الواجهة البحرية زوار المعرض شهدت أرجاء المعرض متابعة من محبي الثقافة والأدب وما يخص المرأة والطفل والروايات والجمال والطبخ كإقبال مميز للأسر على شراء الكتب التي تلامس هذه المجالات ، وسط مشاركة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخدمية إلى جانب دور النشر الـ 500 دار نشر التي استقطبت مرتادي المعرض بما لديها من أنشطة وبرامج تستهوي ذائقة مختلف شرائح المجتمع .