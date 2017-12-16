بالصور.. مهرجان المأكولات التراثية بجامعة نورة يجتذب الزوار بفعاليته

تصوير وتغطية بدر الحارثي(صدى):

شهد مهرجان الماكولات التراثيه المقام بملعب جامعه الاميره نوره بنت عبدالرحمن والذي تنظمه الجمعيه السعوديه للمحافظه على التراث تحت مسمى اقلطوا حضور مميز من خلال فعاليات أمس الجمعة والذي يستمر لمده 4 ايام ليستقطب الكثير من الزوار من مختلف الجنسيات والاعمار حيث يعرض الماكولات التراثيه الشعبيه لمناطق المملكه المختلفه ويعرض انتاجات الاسر المنتجه والمطاعم التي يشرف عليها الشباب السعودي .

شرف الفعاليه سمو الامير سعود بن سلطان ال سعود عضو جميعه التراث ورئيس شؤون العلاميه للعلاقات الدوليه لهيئه السياحه وصاحب السمو الملكي الامير منصور بن نايف.

كما حضر وفد لطلاب من المدينه المنوره برنامج عيش السعوديه تنظيم اسراب طيبه لتنظيم الرحلات، وحضر مدير المتحف الوطني د. عوض الزهراني .

ونال جناح الامارات العربيه المتحده ضيف شرف الفعاليه على استحسان الحضور بادء العرضه الاماراتيه . كما نال ركن ابو ريان الحمدان للطبخ الشعبي النصيب الاكبر في الازدحام نظرا لوجود الجلسات الشعبيه وتقديمه للقهوه والشاي والطبخ الشعبي وجهود فريقه ميثاق التراثيون شباب وبنات في التنظيم .