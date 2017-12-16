دراسة توضح علاقة تليف الكبد بتغيرات الأظافر

متابعات(صدى):

يعتبر البعض التغيرات التي تظهر على أظافرهم ليست على القدر الكافي من الأهمية أو معرفة أسباب هذه التغييرات، ولكن ظهر مؤشر جديد يوضح أنه يمكن الاعتماد على تغييرات أظافر اليدين كمؤشر لتشخيص مشاكل الكبد.

وأكدت دراسة حديثة أن أي اضطرابات يتعرض لها أجزاء مختلفة من الجلد ومنها أظافر اليدين قد تعود إلى أسباب متعلقة بالكبد؛ وذلك نظرًا للدور الحيوي للكبد في وظائف الجسم.

وأوضحت الدراسة أن فطريات الأظافر كانت أكثر انتشارًا بين 18% من المرضى بتليف الكبد، متمثلة في وجود خطوط طولية وهشاشة الأظافر بالإضافة إلى وجود عدة أنواع من الفطريات، بينما لم تتجاوز نسبة وجودها في أظافر الأصحاء 10%.