بعد تتويجها ملكة جمال المملكة.. الثقافة واللباقة أساس اختيار ملاك يوسف

نايف السالم(صدى):

أكدت رئيسة مهرجان السياحة العربية ومؤسسة ” ملكات جمال العرب ” حنان نصر، أن ملاك يوسف التي وقع الاختيار عليها كملكة جمال المملكة تتميز بالثقافة الواسعة واللباقة.

وأوضحت ” نصر ” أن المشروع التنموي الخاص بها وثقافتها الواسعة من أهم أسباب اختيارها، لافته إلى أن الاختيار جاء من بين 50 فتاة سعودية مقيمات في مصر وخارجها.

وأشارت إلى أن الجمال الشكلي لاختيار ملكة الجمال يكون رقم 3 بعد الثقافة وما تقدمه لمجتمعها بعد التتويج.

ومن جانبها نشرت ملاك يوسف على صفحتها الرسمية على ” انستجرام ” فيديو مشاركة جمهورها فرحة التتويج، متنميه الحصول على لقب ملكة جمال العرب.

يُذكر أن حفل تتويج ملكة جمال المملكة ملاك يوسف تم إقامته في العاصمة المصرية القاهرة.