بعد تتويجها ملكة جمال المملكة.. الثقافة واللباقة أساس اختيار ملاك يوسف
أكدت رئيسة مهرجان السياحة العربية ومؤسسة ” ملكات جمال العرب ” حنان نصر، أن ملاك يوسف التي وقع الاختيار عليها كملكة جمال المملكة تتميز بالثقافة الواسعة واللباقة.
وأوضحت ” نصر ” أن المشروع التنموي الخاص بها وثقافتها الواسعة من أهم أسباب اختيارها، لافته إلى أن الاختيار جاء من بين 50 فتاة سعودية مقيمات في مصر وخارجها.
وأشارت إلى أن الجمال الشكلي لاختيار ملكة الجمال يكون رقم 3 بعد الثقافة وما تقدمه لمجتمعها بعد التتويج.
ومن جانبها نشرت ملاك يوسف على صفحتها الرسمية على ” انستجرام ” فيديو مشاركة جمهورها فرحة التتويج، متنميه الحصول على لقب ملكة جمال العرب.
يُذكر أن حفل تتويج ملكة جمال المملكة ملاك يوسف تم إقامته في العاصمة المصرية القاهرة.
ابو ريم[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجاي افضل
بردقوش[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة
قاتلكم الله أنّى تؤفكون
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 40 دقيقة
الهدف القادم
المراه السعوديه
ودرعها دينها
اذا ضعف دينها سقطت
واذا حافظة على دينها انتصرت
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1837 ] نشر منذ 33 دقيقة
العرق ماهو من المملكة
بنت النور[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 10 دقائق
وين الجمال وهي وين نسال الله السلامه
من بعيد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 7 دقائق
نقول علي الدين السلام المراة السعوديه انتهت حسبي الله بس