عضو بالشورى يدعو لإعفاء قطاعي الصحة والتعليم من ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

دعا عضو بمجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون، إلى إعفاء قطاعي الصحة والتعليم من ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن تلك القطاعات من الضروريات بالنسبة للإنسان.

وأوضح السعدون، أن أمله أن يتم إعفاء المواطنين من ضريبة التعليم، وكذلك الصحة لأنها من الضروريات، مشيرا إلى أن طلبه ذلك جاء من معاناته الشخصية على مستوى الأسرة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد السعدون أنه يدفع قرابة 144 ألف ريال سنوياً لابنتيه اللتين تدرسان في جامعات خاصة بتخصصي القانون وطب الأسنان، وأن هذه الرسوم سترتفع إلى 151 ألف ريال بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.