وفاة شاب وإصابة اخرين في مشاجرة جماعية بالعرضيات

سعيد القرني(صدى):

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة صباح اليوم الجمعة 1439/3/27 هـ عقب تلقيها بلاغاً عن وقوع إصابات اثر حادثة مشاجرة جماعية

وفي التفاصيل التي حصلت عليها ” صدى ” : ورد الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الجمعة بلاغاً يفيد عن وقوع إصابات بين عدد من الأشخاص بمركز العرضية الشمالية بقرية حلحال ببلاد العوامر إثر مشاجرة وقعت بينهم.

وفي الحال باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر موقع الحادثة ليتبين وجود خمسة اشخاص كانو في حاله غير طبيعيه تتراوح اعمارهم مابين العقد الثالث والرابع وقع بينهم خلاف أدى لإشتباكهم مما نتج عنه حالة وفاة أثر تعرضة لإصابة خطيرة استخدم فيها اله حاده ” الفأس ” بضربة على كتفه وإصابة شخصين أحدهم حالته حرجة نقل على إثرها لمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة على الفور والاخر نقل الى مستشفى نمره العام .

وتم القبض على الاشخاص الاخرين وأحالتهم الى الجهات المختصه.